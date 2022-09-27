Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK ve il başkanları ile bir araya geliyor. Erdoğan'ın burada bir konuşma gerçekleştiriyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen toplantıda AK Parti Kadın Kolları MKYK ve il başkanları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

İstihdamda kadın oranı yüzde 50'nin üzerine çıkmıştır. Bu tablo kadınlarımızın fırsat eşitliği temelinde ulaştığı seviyeyi göstermektedir. Sadece başörtüleri sebebiyle kızlarımızın polis coplarıyla inletildiğini yok sayamayız. Bu ülkenin hiçbir kurumunda kadınlarımıza başörtüsü sebebiyle zulüm edilemez, bu dönem bitti. CHP yine istismar yapıyor. Bir kaç tane başörtülü buluyor 'Biz sizden yanayız, sizinle beraberiz' diyor. Ben bu kardeşlerime sesleniyorum: Gelmeyin bu oyuna.

"MERSİN'DE İKİ TERÖRİST KADINI KİMLER İSTİSMAR EDİYOR, MALUM PARLAMENTODAKİ PARTİ"

Mersin'de iki terörist kadını kimler istismar ediyor, malum parlamentodaki parti. Bu iki kadın kendilerini patlatıyor. Nasıl bir beyin yıkadınız ki batıl davanız için kendilerini feda ettiler.

"ARTIK YENİ HEDEFİMİZİ 2053 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE ŞEKİLLENDİRİYORUZ"

Bundan 11 yıl önce Türkiye hazır, hedef 2023 diyerek Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma planını milletimizle paylaşmıştık. Artık yeni hedefimizi 2053 vizyonu çerçevesinde şekillendiriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemi, aile merkezli sosyal yapının güçlendirilmesi dönemi haline hep beraber getireceğiz.

Geçtiğimiz dönem müjdesini verdiğimiz sosyal konut projesinin nasıl memnuniyetle karşılandığını gördük. Sosyal desteklerde önceliğimiz ihtiyaç ve hak temelli anlayışla kuşatıcı bir sistem kurduk. Bu sistemin en somut uygulamalarından biri de 'Türkiye Aile Destek Programı'dır. Bu programın bütçesin 40 milyar liraya çıkardık. Yaklaşık 2 buçuk milyon haneye ulaşacak bu programla geniş bir yelpazede insanlarımıza destek olmayı hedefliyoruz. Türkiye'deki 10 haneden 1'ini kapsayacak. Sosyal devletin gereği olarak bu adımları hizmete geçiriyoruz.

ASGARİ ÜCRETE ZAM MÜJDESİ

Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkisi sebebiyle her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı sürdüreceğiz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.

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