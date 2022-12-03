Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı'nda konuştu: Bunların tek kutsalı işgal ettikleri konumları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Küresel salgın şartları nedeniyle il ziyaretlerimize ara vermek zorunda kalmıştık. İl kongremize canlı bağlantı ile iştirak etmiştik. Yurt dışı seyahatlerimizin haricinde her hafta sonu bir ilimize gidiyoruz. Geçen hafta Konya'daydık. Öncesinde Gaziantep'in misafiri olduk. Ankara ve İstanbul'da katıldığımız programlarla milletimizin heyecanını paylaştık. Biz il il tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. Biz Şanlıurfa'yı ve sizleri özlemiştik. Toplu açılış törenimizde, Urfalı kardeşlerimizin de hasretine şahitlik ettik. 120 bin kişinin katıldığı açılışı gerçekleştirmiş olduk. Kuruluşundan bugüne kadar teşkilatlarımızın kademelerinde görev yapmış kardeşlerime teşekkürlerimi ifade ediyorum.

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Bu çatı altında çalışmış ama aramızda olmayan tüm kardeşlerimizi de rahmetle yad ediyorum. Şu salonda dava sahibi samimi yol arkadaşları görüyorum. Şu an karşımda yiğit dava erlerini görüyorum. Şanlıurfa'nın gönlümüzde farklı bir yeri var. Bu şehir tarihi kahramanlık destanlarıyla ilmek ilmek örülmüş şanlı bir yerdir. Burası siyasetçilerin işi düştüğünde kapısını çalacağı bir yer olamaz.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİLER

Amerika'ya FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeye gidenler, bu şehri hak ettiği şekilde sevemez. Kaset kumpasıyla getirildikleri koltuğu korumak için her yolu mubah görenler, mücadele ruhunu anlayamaz. Ülkesini yabancılara şikayet edenler, vatan sevgisini yüreğinde hissedebilir mi? Urfa teröre karşı dik duruşla cesur bir şehirdir. Urfa'ya olan aşkımızı yeni eserler kazandırarak gösteriyoruz. Bay Kemal CHP'si gibi seçim öncesi proje açıklayıp, seçim bitince projeyi unutanlardan değiliz. Biz seçim öncesi vaat dağıtıp yetkiyi verince sözlerinin üzerine yatanlardan değiliz.

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DESTEK MÜJDESİ

Pek çok yatırımı sizlerin emrine verdik. Tüm Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Pamuk ve ayçiçeği üreticilerine müjde verelim. Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz.

Küresel fiyatlardaki gelişmeleri dikkate alarak kilo başına düşen fark ödemesini 1 lira 60 kuruşa yükseltiyoruz. Kütlü pamukta toplamda destek kilogramda 2 lira 14 kuruşa ulaşıyor.

Ayçiçekte dekar başına 37 liradan 109 liraya, fark ödemesini 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz. Ayçiçekteki toplam destek kilogramda 1 lira 11 kuruşu buluyor. Bu yıl tüm zamanların rekorunun kırılmasını bekliyoruz.

"ENFLASYONUN HIZLA AŞAĞI İNİŞİNE ŞAHİTLİK EDEREK, SENARYOLARIN YIRTILIP ATILDIĞINI GÖRECEĞİZ"

Togg'u 2023'ün ilk çeyreğinin ardından yollarda görmeye başlayacağız. Akkuyu nükleer santralinin ilk ünitesini 2023'te faaliyete geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl Aralık ayından beri yüksek seyreden enflasyonun hızla aşağı inişine şahitlik ederek, senaryoların yırtılıp atıldığını göreceğiz.

"BUNLARIN DERTLERİ OLSA BAKANLIK PAZARLIĞI YAPMAZLAR"

Nükleer enerji santralini görünce bunlar tebrikte bulundular. Ankara'ya döndükten sonra aleyhinde konuşmaya başladılar. Bu muhalefet böyle bir muhalefet. Bunlardan hiçbir şey olmaz. Aynı durum terör örgütleri ve uzantılarına karşı yürütülen operasyonlar için de geçerlidir. Bunlar seçim geliyor. 4 başlık üzerinde duracaklar. Ekonomi, diplomasi, en çok başarılı olduğumuz alanlardan biri terörle mücadele, mülteci meselesi. İleri geri her şeyi söyleyecekler. Bunlarda yalan en rahat kullanılan bir şey. Bay Kemal yaptığı gibi şürekası da aynı şeyi yapıyor. Bunların böyle dertleri olsa YPG'li teröristleri 'Topraklarını savunan kişiler' olarak tabir etmezlerdi. Bakanlık pazarlığı yapmazlar. Böyle hassasiyetleri olsa kendi devletlerine iftira atmazlardı. Küresel vesayet odaklarına bel bağlamazlardı. Bay Kemal ve şürekası tavrıyla milli yerli muhalefet anlayışına sahip olmadıklarını ortaya koymuşlardır. Bunların tek kutsalı işgal ettikleri konumlarıdır.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuştu: "Kimse boş hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın"