Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turuna çıkıyor! Bosna Hersek ziyareti öncesi önemli konuştu, Yunanistan'a gözdağı verdi: " Bir gece ansızın gidebiliriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'e gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan ziyaret ve gündem hakkında değerlendirmelerde bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizin dengeli tutumunun bu coğrafyadaki tüm halklar tarafından takdirle karşılandığına da şahit oluyoruz. Ziyaretimin ana gündemini Bosna Hersek'te bir yıldan beridir devam eden siyasi krize yönelik çabalar oluşturacaktır. Bosna Hersek'in egemenliğine olan desteğimi vurgulayacağım.

Sırbistan Balkanlar'da barış ve istikrarın korunmasında birlikte çalıştığımız önemli bir ortaktır. Sırbistan'daki temaslarımızın ardından Zagreb'e geçeceğiz. Hırvat muhataplarımızla Bosna Hersek başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunacağım.

Mitraviça Sırpların ağırlıkta olduğu bir bölge. Geçmişten bugüne arzu edilemeyen sıkıntılar hep yaşandı. 3 başkandan birisi durumunda olan değerli arkadaşımız bu sırada kendileriyle bundan önceki görüşmelerimizde bize karşı çok olumlu yaklaşımda bulunarak olumlu ifadeleri hep var. Bu ziyarette bu konuyu Vucic ile ayrıca görüşeceğiz. Temennimiz oradaki sıkıntıları da Vucic'in ağırlık koymasıyla aşarız diye düşünüyorum.

YUNANİSTAN'IN EGE'DEKİ S-300 TACİZİ

Bu konuyla ilgili Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreterliği ile gerek diğer temsilciler ile görüşmeleri sürdürüyor. Kilit atma noktasında hassasiyetlerimiz devam ediyor. Yunanistan farkında. Kendileri de çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Şahsımın da son hafta içinde yaptığı konuşmalarda ortaya yönelik açıklamalarım bundan sonraki süreçte de Yunanistan, Türkiye ile nasıl bir ilişki içinde olacağının kararını daha iyi düşünerek verecektir. Hep söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz.

TÜRKİYE'NİN DOĞALGAZ SORUNU VAR MI?

Doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa ektiğini biçiyor. Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez Putin'i onlara karşı 'siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir. Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntlarla geçirecektir diye düşünüyrum, bizim böyle bir sıkıntımız yok.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BALKAN TURUNUN DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yönelik gerçekleştireceği ziyaretlere ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle, 6-8 Eylül 2022 tarihlerinde sırasıyla Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’a resmi ziyaretlerde bulunacaklardır.

Yapılacak görüşmelerde anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, başta ortak altyapı ve yatırım projeleri olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması; ayrıca Balkanlar’daki gelişmeler ve uluslararası meseleler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülmektedir.

Her üç ülkede de iş forumları düzenlenecek olup, Sayın Cumhurbaşkanımız, Hırvatistan’ın Sisak Şehri’nde İslam Kültür Merkezi’nin açılış törenini de teşrif edeceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."