Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle düzenlenen programda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınların yanında olduğumuzu tekrar ifade ediyorum. Tek bir kadının bile şiddete uğramasına asla rıza gösteremeyeceğiz. Kadın insanın yarısıdır. Kadına şiddet uygulayarak onurunu zedeleyen bir toplum insanlığından vazgeçmiş demektir. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de her yanlış uygulamayı bir saldırı olarak görüyoruz. Rabbimiz insanlarına yönelik emirleri bildirirken hep erkekler ve kadınlar olarak belirtiyor.

Haberin Devamı

Toplumsal hayatın temel direği kadındır. Bunun için kendi kalkınma planlarımızın merkezine güçlü kadın güçlü Türkiye ilkesini yerleştirdik. Hak fırsat ve imkan adaleti fırsatına dayalı olarak kendilerine ve ülkelerine fayda sağlayan bireyler haline getirmek istiyoruz. Ülkemizde bu doğrultuda çok önemli mesafe kat ettik. Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yılda şiddet meselesi başta olmak üzere kadınlarımızın hakları konusunda gösterdiği başarı en önemli amirdir.

"AİLE KURUMUNU DA KORUYACAK ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri olmak üzere diğer ilgili tüm kurumlarımız samimi şekilde bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Toplumun her kesimini çalışmalarımızın içine katıyoruz. Bu faaliyetlerin hepsini de kadınlarımızla birlikte çocuklar başta olmak üzere Aile kurumunu da koruyacak şekilde sürdürüyoruz.

Haberin Devamı

"KADIN DİĞER VASIFLARININ YANI SIRA İYİ BİR ÖĞRETMENDİR"

Bilhassa kadına yönelik şiddetin önlenmesi için cinsel şiddet ve bağımlılık gibi konulardaki mücadelede de altyapımızı güçlendiriyoruz. Toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurumsal himayemiz altında milletimizin tamamını kuşatan bir seferberlik ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Değerli misafirler kadın diğer vasıflarının yanı sıra iyi bir öğretmendir. Üstelik kadının öğretmenlik vasfının tezahürlerini kendi evlatlarının yanında tüm çocuklar üzerinde görmek mümkündür. Bugün ülkemizdeki öğretmenlerin yüzde 60'înın, akademisyenlerin yarıya yakınının kadınlardan oluşması bunun en önemli göstergelerindendir.

Terör örgütünün saldırdığı kadın öğretmenlerimizi ve çocuklarımızı alçakça katletmiştir. Dünyanın başka yerinde böyle durum olsa günlerce aylarca gündem olur, tepkilerin ardı arkası kesilmezdi. Söz konusu Türkiye olunca timsah gözyaşı kabilinden çıkışların yanında ne siyasilerden ne de insan hakları örgütlerinden kayda değer bir ses çıkmıyor. Nerede bunlar?

Terör örgütleri olduğunda ta kandile kadar çıkan bu batı STK'ları maalesef Türkiye'de Diyarbakır annelerini ziyaret etmeye yanaşmamışlardır.

Devamı gelecek...