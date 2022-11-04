Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD EXPO fuarında konuştu! "Putin'le görüşmemde mutabık kaldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD EXPO fuarında yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü ifade ederek," Az gelişmiş ülkelere ücretsiz tahıl gönderme konusunda mutabık kaldık." dedi. Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD EXPO fuarında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Fuarın ülkemiz iş dünyamız ve katılımcılar için hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. 24 farklı sektörden 500'ün üzerinde ürünleri fuarda sergileniyor.

5 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefleyen fuarın başarılı geçmesini diliyorum. Gerek iştirakçiler gerek sergilenen ürünler bakımdan oldukça zengin olan fuarın hedeflerine ulaşacağına inanıyorum.

Dünyamız son 3 yıldır küresel salgınla başlayan, ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel krizlerle geçiyor. Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ekonomi son yılların en yüksek enflasyonuyla baş etmeye çalışıyor. Gıda ve enerji kriziyle birlikte çoğu ülke yalpalamakta çaresiz kalmaktadır.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD EXPO fuarında konuştu! Putin'le görüşmemde mutabık kaldık

"TRAJEDİLERİN SONA ERDİRİLMESİ İÇİN NE YAZIK Kİ BİR ÇABA HARCANMIYOR"

Milyonlarca insanın çektiği sıkıntılar göz ardı edilmektedir. Somali başta olmak üzere Afrika'da bir lokma ekmeğe ulaşamadan can veren her masumun acısı yüreklerimizi dağlıyor. Milyonlarca insanı ölüme götüren bu trajedilerin sona erdirilmesi için ne yazık ki bir çaba harcanmıyor. Dünyanın geri kalanına insanlık dersi veren Batılı ülkelerin bu trajediye kayıtsız kalması utanç vericidir.

"AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE ÜCRETSİZ TAHIL GÖNDERME KONUSUNDA MUTABIK KALDIK"

Biz bu tahılı gelişmiş ülkelere mi göndereceğiz, Yoksa az gelişmiş ülkelere mi göndereceğiz. Putin'le görüşmemde, az gelişmiş ülkelere ücretsiz tahıl gönderme konusunda mutabık kaldık.

"MİLLİ GELİRE GÖRE EN FAZLA İNSANİ YARDIM GÖNDEREN ÜLKESİ OLARAK, YENİ BİR ADIM DAHA ATIYORUZ"

Sömürgeciliği yeni yöntemlerle devam ettirenlerin, insani durumlarda tavır takınmasını beklemiyoruz. Türkiye pek çok alanda olduğu gibi bu hususta da farkını ortaya koymaktadır. Dünyanın milli gelire göre en fazla insani yardım gönderen ülkesi olarak, yeni bir adım daha atıyoruz. Somali, Cibuti gibi ülkelere tahılın daha çabuk ulaşması için çabalıyoruz. Mazlum ve mağdurlara da sahip çıkan MÜSİAD'ın çabalarını da takdir ediyorum. Suriye İdlib'de 600 haneden oluşan MÜSİAD köyünü oluşturanları tebrik ediyorum. Rabbim yaptığınız yardımları katında kabul etsin.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD EXPO fuarında konuştu! Putin'le görüşmemde mutabık kaldık

"BİZİM PAZARIMIZ KOLAY KOLAY BİTMEZ, KÜÇÜLMEZ"

Şikayet etmeyeceğiz. Hep birlikte çözüm yollarına bakacağız. Sanayimizin ana omurgasını hala temel ihtiyaç maddeleri oluşturuyor. Bizim pazarımız kolay kolay bitmez, küçülmez.

"TÜRKİYE DOĞALGAZ DA BİR HAT OLACAK"

Sürekli ve sürdürülebilir enerji için dalgalanmaları dengeleyebilecek diğer araçları ülkemize kazandırıyoruz. Doğalgazda Türkiye bir hat olacak. Rusya doğalgazın Avrupa'ya sevkini Türkiye üzerinden yapacak. Elektrik üretiminde de rahatlama sağlayacağız. Akkuyu Nükleer santarli etap etap tamamlandığında bu sıkıntımızın üstesinden geleceğiz. Bu süreçte sanayicilerimizin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak enerji üretimine ağırlık vermesi gerekiyor. Finansmana erişim meselesinde de iş insanlarımızın yanındayız. Kamu bankalarımızın bu konudaki desteklerini artırmaları uyarısında bulundum, bulunuyorum.

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