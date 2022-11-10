Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi basın toplantısında konuştu! "Düşman üretmeye değil dost kazanmaya gayret ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi basın toplantısında konuştu. Ermenistan ile sürdürülen normalleşme süreci, tahıl koridoru anlaşması ve Rusya -Ukrayna savaşı konularında değerlendirmelerde bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Semerkant Zirvemizde teşkilatımızın geleceğine ve mevcut iş birliğimizin derinleştirilmesine dair görüşmeler yapıp, önemli kararlar alacağız. Küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Türk devletleri arasındaki iş birliğini çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum.

TAHIL KORİDORU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasına dönmesi ve Vladimir Putin'i ikna etmesine yönelik soruya şu yanıtı verdi:

" Bu bir lider siyasetidir. Lider siyasetinin gereğini de sayın Putin'le yaptık. Birbirimize özgüven olmamış olsa bu adımı atamayız. Birbirimize olan özgüven, saygı bu tür adımları atmaya bizi teşvik ediyor. Bugüne kada rböyle yürüdü. Gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma, savunma sanayindeki attığımız adımlar birbirimize saygıyı teşvik ediyor. Bu olayı başarıyla gerçekleştirmiş olduk, şimdi de takipçisiyiz. "

ERMENİSTAN İLE BAŞLAYAN NORMALLEŞME SÜRECİ

Erdoğan, Ermenistan ile başlayan normalleşme görüşmelerine ilişkin soruya yanı verdi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan'la en son Prag'da görüşmeler yaptık, kendilerine 'Azerbaycan'la ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz bizim de Ermenistan'la ilişkilerimiz olumlu istikamette yürüyecektir.' Bunu çok açık, net kendilerine ifade ettik. Bu aşamaya henüz gelinebildi diyemem. Diasporalar aleyhte çalışıyorlar, bu süreci olumsuz etkiliyor. Bunu olumlu istikamete döndürecek olan Ermenistan yönetimidir. Bizler düşman üretmeye değil dost kazanmaya gayret ediyoruz. "

RUSYA'NIN HERSON'DAN ÇEKİLMESİ

Rusya'nın Herson bölgesinden çekilmesi ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın müzakere açıklamasına yönelik soruya cevap veren Erdoğan, "Arabuluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Buna bir tarih vermek, ne zaman bu iş biter... Bunu söylemek akıl karı değil. Ancak Herson'la ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu bir karar. Temennim odur ki belki G20'ye Rusya'dan bir katılım olursa görüşme imkanımız olacak. Aksi takdirde telefon diplomasisini Rusya ile sürdürmeye devam edeceğiz. Temennimiz arabuluculukta başarılı olmak." değerlendirmesinde bulundu.

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