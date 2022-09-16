Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu! "Dünyanın en cömert ülkesi unvanını taşımanın gururunu yaşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Burası Asya'ya açılan pencerelerimizden biri haline gelmiştir. Bundan sonra işbirliğimizi çok daha yukarıya çıkaracağımıza inanıyorum. İmkanlarla birlikte sorunların da küreselleştiği bir çağda yaşıyoruz.

İklim değişikliği, salgın, enerji, gıda arzı güvenliği, ırkçılık, düzensiz göç, ekonomik durgunluk ve tedarik zincirinde aksamalar gibi imtihanlarla karşı karşıyayız. Ancak küresel işbirliği ve çözüm anlayışıyla üzerinden gelebiliriz.

Bu dönemde bazı ülkeler duvarlarını yükseltmeyi, içe kapanmayı tercih etmişlerdir. Bunun en son ve acı örneği koronavirüs salgınında yaşanmıştır. Salgın sürecinde uluslararası kuruluşlar ve gelişmiş ülkeler iyi bir imtihan veremediler. Kimi ülkeler tıbbi malzeme temininde çatışma noktasında geldiler. Biz ise 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. TURKOVAC'ı tüm ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunduk. 4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz.

İNSANİ YARDIMLAR

Gayrisafi milli gelirimizin yaklaşık yüzde 1’ini insani yardımlara ayırarak dünyanın en cömert ülkesi unvanını taşımanın gururunu yaşıyoruz.

Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci bir diplomasi anlayışı ile bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi yoluyla bir an önce sona ermesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Tahılın özellikle en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında samimi çaba harcıyoruz.

"TERÖRİZMİN TÜM BİÇİMLERİYLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Türkiye on binlerce vatandaşını terör örgütlerine kurban vermiş bir ülkedir. 40 yılı bulan bölücü terörle mücadelemizde çoğu zaman yalnız bırakılsak da PKK, PYD, YPG, FETÖ, DEAŞ dahil terörizmin tüm biçimleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz.

"HER ALANDA İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Güvenliğin önemli bir boyutunu tedarik zincirlerinde sürekliliğin sağlanması oluşturmaktadır. Küresel gıda güvenliğine yönelik çabaları destekliyoruz. Doğu ile batı arasındaki bağlantının güçlendirilmesinin önemi daha da anlaşılmıştır. Ortak Koridor refahın ve istikrarın tesisinde büyük rol oynuyor. Türkiye devasa ulaşım ve altyapı yatırımları ile bu alanda çok önemli bir başarıya imza atmıştır. Güvenlikten ekonomiye, enerjiden ulaşıma, tarımdan turizme kadar her alanda işbirliğine hazırız.