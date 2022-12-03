Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuştu: "Kimse boş hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın"

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Türkiye'yi küresel ligin zirvesine çıkaracaklarını ifade ederek, "Kimse boş hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın. Siz bay Kemal'e onun yanındakilere bakmayın" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuştu: "Kimse boş hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı'nda Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Sevgili Şanlıurfalılar, yaklaşık 3 buçuk yıllık aranın ardından sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Urfa'yı özlemişiz. Görüyorum ki Urfa'da bizi özlemiş. Ne diyor İbrahim Tatlıses, Seni gördüğüm zaman dilim ne den tutulur, seni gördüğüm zaman güller elimde kurur, haydi gülüm sen söyle aşkımı sevgiliye... Biz bugün derdimizi size söylemeye geldik.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuştu: Kimse boş hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın

Siz zayıf olursanız, dışarıdan karışanınız da karıştıranınız da çok olur. Velaket savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Türkiye'nin kendi sınırlarına korumasına karşılar. Bunların derdi ne bu coğrafyadaki Kürt'tür, Arap'tır, Türk'tür. Bunların tek derdi kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarıdır. Sınırlarımızın ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütü her fırsatta ülkemize saldırıyor, çocuk kadın demeden vatandaşlarımızı katlediyor. Yitirdiğimiz on binlerce canın hesabı sorulmadığı için aynı cürette karşımıza çıkıyorlar. Türkiye artık eski Türkiye değil. Hedeflerimize dudak bükerek bakanlar gerçeği kabullenmek zorunda kalıyorlar, Türkiye'yi küresel ligin zirvesine çıkaracağız.

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ LOKOMOTİFLERİNDEN BİRİ DE ŞANLIURFA"

Buradaki muhteşem katılım, emniyetten resmi rakamı aldım, şu an bu alanda 110 bin kişi var. Bu bir rekor. İşte bu Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden biri de neresi, Şanlıurfa. Şimdi Urfa'dan öyle bir ses verelim ki, sizi zincire vurmak isteyenler hüsrana uğrasın. Şanlıurfa, şu muhteşem zenginliği ve tertemiz kalbiyle bizimle olduğu sürece galibiyetle neticelendirilemeyecek sorun yoktur.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuştu: Kimse boş hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın

"MÜLTECİ KARDEŞLERİMİZE GÖNLÜMÜZÜ AÇTIK, HİÇBİR ZAMAN MAZLUMUN KİMLİĞİNE BAKMADIK"

Dünya, 2. Dünya Savaşı'nın ardından en sıkıntılı döneme girdi.

Bu ruhunu satılığa çıkarmış alçaklar cevabını sergilediğiniz fedakarlığınızla alıyor ve alacak. Kardeşlerim, birbirimizi Allah için seviyor muyuz? Bundan taviz vermiyoruz değil mi... Allah sizden razı olsun.

Türkiye olarak Bosna'daki Karabağ'daki, Libya'daki kardeşlerimize hangi duyarlılıkla sahip çıkıyorsak Suriye'deki kardeşlerimize de aynı hissiyatla sahip çıkıyoruz. Mülteci kardeşlerimize gönlümüzü açtık, hiçbir zaman mazlumun kimliğine bakmadık.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuştu: Kimse boş hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın

"BİZ ENSARI DA MUHACİRİ DE BİLİRİZ. BUNDAN TAVİZİMİZ YOK"

Şimdi dört şey söylüyorum, ekonomi, diplomasi, terörle mücadele, mülteci kardeşlerimize gönüllerimizi açmak. Biz ensarı da muhaciri de biliriz. Bundan tavizimiz yok. Bay Kemal bilmeyebilir ama biz biliriz. O ne ensardan ne muhacirden anlar. Benim peygamberim muhacirdi değil mi. Şimdi de onun ümmeti olarak muhacirleri biliriz. Suriye'deki Kürt de Arap da Türkmen de bizim kardeşimiz.

Şanlıurfa'ya toplam 70 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Nereye Şanlıurfa'ya. Genç nüfusu sebebiyle Şanlıurfa'daki konut ihtiyacı diğer illere göre daha hızlı artmaktadır.

Ülkemizi ağ gibi saracak hızlı tren projelerimizin duraklarından biri de Şanlıurfa'dır. Tarım ve ormanda Şanlıurfa'ya 5 baraj, 4 gölet, 3 içme suyu tesisi kazandırdık. GAP projesinin eksikliklerini tamamlayana kadar bize durmak yoktur.

Enerjide şehrimizin merkeziyle birlikte 7 ilçemizi doğal gaza kavuşturduk. Harran ve Halfeti'ye de inşallah bu ay içerisinde doğal gaz vereceğiz. Tarım, tekstil alanlarında istihdam programlarına hız verdik. Şanlıurfa'daki çiftçilerimizin en önemli sıkıntının elektrik olduğunu biliyoruz. Şehrimizdeki güneş enerjisi sistemleri yatırımlarını özel olarak teşvik ediyoruz. Güneş enerjisi santralleri kuruyoruz. Bunun için 229 milyon liralık kredi kullanıldı. Yeter ki siz daha çok üretin, ülkemize daha çok katkıda bulunun. Biz her türlü kolaylığı sağlarız.

6 ilimizde tarımsal sulama amaçlı elektrik tüketimine son 4 yılda 3.3 milyar liranın üzerinde destek verdik.

Çiftçilerimizin kullandığı elektriği de devletimiz 15 milyarlık yükü üstüne alıyor. Ödemeleri aylık yerine hasat döneminde yapma imkanı getirdik.

Yeni bir müjdeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Şanlıurfa'nın verimine verim katmak için yenilenebilir enerji endüstrisi bölgesi kuruyoruz. Şanlıurfa'yı yenilenebilir enerji merkezi haline getireceğiz.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuştu: Kimse boş hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın

MADDE MADDE AÇIKLADI

Kimse boş hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın. Siz bay Kemal'e onun yanındakilere bakmayın. Şimdi mesajlarımızı tek tek verelim.

1- Allah'ın izniyle ve milletimizden alacağımız güçle 2023 seçimlerinde bir dönem daha bu kardeşinizi görevlendirmeye var mısınız?

2- Yine Allah'ın izniyle milletimizin takdiriyle Meclis'te çoğunluğu elde ederek yasama faaliyetlerini sürdürmeye biz hazırız. Siz de bu görevi bize vermeye hazır mısınız?

3- Türkiye Ekonomi Modeli'ni başarıya ulaştırarak insanlarımızın sıkıntıları bir bir geride bırakacağız. Biz büyümeye hazırız. Siz bu görevi bize vermeye hazır mısınız?

4- 30 km'lik güvenlik şeridini mutlaka tamamlayacağız. Bu görevi bize vermeye var mısınız?

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına sokacağız. Bu göreve bize vermeye hazır mısınız? Kapalı devre toplantılarda yalan ve iftira siyasetinin gerçek hayatta karşılığının olmadığını bıkıp usanmadan anlatmaya var mısınız? Biz hizmetlerimizle konuşuyoruz. Peki Bay Kemal ve arkadaşları ne konuşuyor. Onlar musluk açıyor.

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