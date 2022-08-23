Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında konuştu: "İsrail'le atılan adımlar, Filistin davamıza desteğimizi asla azaltmayacaktır"

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. İki lider görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında konuştu: "İsrail'le atılan adımlar, Filistin davamıza desteğimizi asla azaltmayacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen heyetler arası ve baş başa görüşmeler sonrası iki lider kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Dışişleri Bakanımın geçtiğimiz Mayıs ayında ziyareti sırasında, Türkiye-Filistin İkinci Ortak Komite toplantısı gerçekleştirilmişti. Bugün Sayın Başkan ve heyetiyle Türkiye-Filistin ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik atacağımız adımları ele aldık. Ayrıca önemli bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davamızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz. Türkiye iki devletli çözümü her platformda savunmaktadır. İsrail saldırılarında sivil can kayıplarına ilişkin tepkimizi açık ve net bir şekilde ortaya koyduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında konuştu: İsrail'le atılan adımlar, Filistin davamıza desteğimizi asla azaltmayacaktır

"TÜRKİYE OLARAK GAYRETLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Buradan son saldırılarda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Bu hususlardaki hassasiyet ve beklentilerimizi İsrailli muhattaplarımıza en açık şekilde aktardık, aktarıyoruz. İsrail'le atılan adımlar, Filistin davamıza desteğimizi asla azaltmayacaktır. TİKA, Kızılay, Sivil toplum kuruluşlarının Filistin'e yönelik insani ve kalkınma yardımları devam ediyor. Filistin'e yönelik mali ve gıda yardımlarımızı önceki yıllarda olduğu gibi devam ettiriyoruz. Ajansın finansman sorununun giderilmesi, Filistin halkına yönelik aksatmadan yürütmesi çok önemlidir. Türkiye olarak gayretlerimizi sürdüreceğiz."

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