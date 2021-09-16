SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: ''Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz"

Son dakika! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cacabey Meydanı'nda "2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programından sesleniyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ahi Evran'ın 850'nci doğum yılının 2021 yılı programına UNESCO tarafından alınması çok isabetli olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi dergahında yetişen Ahi Evran Anadolu'ya gelmiş, bir süre Kayseri ve Denizli'de kaldıktan sonra Kırşehir'e gelmiş ve burada vefat etmiştir. Gönül hazinelerimizin insanlığın şifası için 2021 senesini Ahi Evran yılı ilan ettik. Bu sene aynı zamanda Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli yılıdır.

Kardeşlerim, ecdadımız dünyada fetih kabiliyeti yanında devlet kurma yeteneği konusunda da maruftur. Er meydanlarında şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları ile kazandığımız zaferleri Yunus Emreler ile, Ahi Evranlarla, Hacı Bektaşlarla kalıcı hale getirdik. Ahilik teşkiilatı asırlarca bu topraklarda ticaret ve dayanışmanın belkemiği olmuştur.

Tarihçiler Anadolu'nun Ahiler sayesinde sosyal ve iktisadi açıdan güçlü bir hale geldiğini ifade eder.

Bugün adına toplam kalite yönetimi denilen, tüketici haklarının korunması denilen yaklaşım Ahilerimiz tarafından asırlardır zaten uygulanmaktadır.

Öyle ki, İbn-i Sina'yı anmadan bugünkü tıbbı anlayamayız. Farabi'yi, Biruni'yi bilmeden matematik konuşamayız. Yusuf Has Hacib'i İbn-i Haldun'u anlamadan siyaset bilimini konuşamayız.

Millet olma bilincini bu şekilde canlı tutacağız. Vizyonlarımızı bu şekilde genişleteceğiz. Hedeflerimizi bu şekilde büyüteceğiz. İşte bunun için 2023 hedefleri diyoruz, 2053 vizyonu, 2071 vizyonu diyoruz.

Ahi Evran, Mevlana döneminde, Hacı Bektaş döneminde yaşamıştır. Mevlana'ya siz ne yaparsınız diye sormuşlar, 'Allah diyip döneriz' demiş. Hacı Bektaş, 'Allah der dururuz' demiş. Ahi Evran'a da aynı soruyu sormuşlar, Ahi Evran, 'Allah der çalışırız' demiş. Bu cevapların hepsi de aynı menzile giden üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken bir hikmeti işaret ediyor.

Mesela demiri döven bir zanaatkar o demir ile birlikte nefsini de terbiye eder. Deriyi, ağacı işleyen bir zanaatkar Rabbi'ne olan şükrünü de nakşeder. Esnaf aynı zamanda bir muhitin gözü, kulağı, hamisi, yol göstericisidir.

Türkiye'de ailesinde esnaf olmayan neredeyse kimseyi bulamazsınız. Bugünkü sanayicilerimizin, işadamlarımızın hikayesi bir dükkandan başlar. Esnafımızı, milletimizin emaneti, bugün ve yarınımızın teminatı olarak görüyoruz. Rızık Allah'tandır diyen, dükkanını, atölyesini açan esnaf rızkın kimin elinden geleceğini seçmez.

''FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ''

Erdoğan enflasyonla ilgili olarak "İki yıldır dünyayı sarsan her ülkeye ekonomik yönden ağır darbe vuran bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgın bizi de etkiledi. Bu süreçten en çok etkilenenlerin başında esnafımız, ticaret erbabımız geliyor. Salgının esnaf üzerindeki yükünü hafifletmek için tedbirler aldık. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini hayata geçirdik.

Gelişmiş ülkelerin bile ciddi sarsıntılar yaşadığı dönemde kayıplarımızı kısa sürede telafi ederek yolumuza devam ediyoruz. Sıkıntılarımız, dertlerimiz yok mu? Elbette var. Ama çok çalıştığımızda üstesinden gelemeyeceğimiz hususlar değil.

Ekonomideki son gelişmeleri görüyorsunuz. Dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. İstihdam salgın öncesi dönemin dahi üzerine çıktı. Kimi ülkeler gibi hazırda paramız ve zahmetsiz para getiren kaynaklarımız olmadığı halde bu başarıları yakaladık.

Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz. En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak Raflardaki etiketerdeki fahiş artışların önüne geçeceğiz."