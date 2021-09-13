CANLI YAYIN! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programında konuşuyor!

Canlı yayın! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı ile Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Milli mücadelenin en kritik safhasında kazanılan bu zafer ile başkentimizi tehdit eden akınların önüne geçilmiştir. Düşman Sakarya'dan geriye doğru çekilirken önüne gelen her yeri yakıp yıkarak gerçek yüzünü göstermiştir. Kahramanlarımız isimlerini tarihe cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır.

Sakarya Zaferi tıpkı Malazgirt, Bursa, İstanbul gibi şanlı tarihimizin önemli yapraklarından biridir. Polatlı Haymana hattında kazanılan bu zaferin hikayesini nesilden nesile aktararak unutturmamalıyız.

Yaptığımız restorasyon çalışmaları ile çarpışmanın yaşandığı yerleri tarih hafızamıza kazandırdık.

Anadolu'da tamamen sökülüp atılmak istenen Türk Milleti kurduğu cumhuriyetle yeni bir başlangıca imza atmıştır. Sakarya Zaferi'nin akabinde Ankara'da faaliyet gösteren TBMM milletin asıl temsilcisi olarak kabul edilmeye başlanmıştır.



Türkiye Cumhuriyeti devleti onca saldırı ve badireye rağmen yüzüncü yılın eşiğine kadar gelmiştir.

Milli iradenin gücünün önünde ne vesayetin, ne terör örgütlerinin, ne darbenin durabileceğini cümle aleme gösterdik.

AYRINTILAR GELECEK...