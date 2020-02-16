CANLI YAYIN | Galatasaray – Yeni Malatyaspor

Süper Lig 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 3 puan için karşı karşıya… Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Bu maç öncesinde Galatasaray 39 puanla 5. sırada, Yeni Malatyaspor ise 24 puanla 10. sırada yer alıyor.

CANLI ANLATIM | Galatasaray – Yeni Malatyaspor

Hakem düdüğünü çalıyor ve karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanıyor.

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Galatasaray10Yeni Malatyaspor

GOL! Penaltı'da topun başına geçen Adem Büyük düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Adem Büyük

Galatasaray

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Penaltıya sebebiyet veren Robin Yalçın sarı kart gördü.

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PENALTI! Galatasaray isabetli paslara rakip ceza sahasına girdi. Adem'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Emre, Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Hakem son kararını vermek için VAR odasından gelecek kararı bekliyor.

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SAVUNMADAN DÖNDÜ! Serbest vuruşu kullanan Seri orta yapmayı tercih etmedi ve gerideki Ömer Bayram'a pasını yolladı. Ömer'in sert şutunda top savunmadan döndü.

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Ömer Bayram ceza sahasının sol çizgisi üzerinde yerde kaldı ve ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı. Topun başında bu kez Seri var.

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KÖTÜ VURDU! Sol taraftan süratle hareketlenen ve ceza sahasına giren Onyekuru geriden hücuma destek veren Emre Akbaba'yı gördü. Emre'nin sol ayağıyla topun gelişine yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.

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GOL İPTAL! Galatasaray orta alanda kazanılan topla hızlı geldi. Ömer'in soldan yaptığı ortada top herkesi geçip Adem'in önünde kalırken tecrübeli futbolcu topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçerlilik kazanmadı.

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Ceza sahası dışında topla buluşan Adem Büyük uzak mesafeden sert bir şut yolladı fakat top üstten dışarı gitti.

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Adem'in ceza sahasına girmeden sol ayağıyla attığı sert şutu Hadebe kafayla kornere yolladı.

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DIŞARI GİTTİ! Yeni Malatyaspor organize paslarla etkili geldi. Bifouma'nın pasıyla ceza yayı yakınlarında topla buluşan Robin Yalçın uzak köşeye vuruşunu yaptı ancak top çerçeveyi bulmadı.

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Şener'in sağ kanattan yaptığı ortada araya giren Hadebe topu kornere attı.

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Ömer'in kulandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

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Adem Büyük bir kez daha faule maruz kaldı ve ev sahibi ekip tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.

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Hakem pozisyonun ardından iki futbolcuyu da sözlü olarak uyardı.

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Maçta tansiyon bir kez daha yükseldi. Bu kez Mina ve Ömer Bayram arasında gerginlik yaşanıyor.

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Ömer'in kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı gitti.

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Adem Büyük yerde kaldı ve Galatasaray ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden serbest vuruş kazandı. Topun başında Ömer Bayram var.

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Tansiyonun yükselmesiyle birlikte Gökhan Töre ile tartışan Feghouli de sarı kart gördü.

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Rakibiyle gerginlik yaşayan Gökhan Töre sarı kart gördü.

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Galatasaray ikinci bölgede yaptığı paslarla oyun kurma arayışında.

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Adem Büyük'ü faulle durduran Afriyie Acquah maçtaki ilk sarı kartı gören isim oldu.

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Yeni Malatyaspor'un ilk dakikalarda orta alandaki baskılı oyunu, Galatasaray'ın rakip sahaya yerleşerek kalabalık bir şekilde hücum etmesine izin vermedi.

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BÜYÜK TEHLİKE! Gökhan Töre'nin riskli pasında araya giren Onyekuru ceza sahasına girdi ve uygun durumdaki Feghouli'yi topla buluşturmak istedi. Top savunmadan sekip yeniden Onyekuru'nun önünde kalırken yıldız futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

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BÜYÜK TEHLİKE! Gökhan Töre'nin riskli pasında araya giren Onyekuru ceza sahasına girdi ve uygun durumdaki Feghouli'yi topla buluşturmak istedi. Top savunmadan sekip yeniden Onyekuru'nun önünde kalırken yıldız futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

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Feghouli'nin son çizgiden ortaladığı topu kaleci Farnolle yumruklayarak uzaklaştırmayı başardı.

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Sağ taraftan ceza sahasına giren Umut Bulut kale sahasına orta-şut karışımı bir top yolladı ancak meşin yuvarlak uzak köşeden oyun alanını terk etti.

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Kullanılan serbest vuruşta Şener kafayı vurdu ve yükselen topa Mina'da etkili bir vuruş gelmedi.

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Yeni Malatyaspor rakip yarı alanın ortalarından serbest vuruş kazandı.

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İlk dakikalarda iki takım da basit pas hataları yapıyor.

İLK BÜYÜK TEHLİKE! Seri'nin top kaybı sonrası topla buluşan Gökhan Töre maçın ilk saniyelerinde ceza yayının hemen gerisinden etkili bir şut çıkardı fakat soluna iyi uzanan Muslera topu kornere çeldi.

İLK DÜDÜK! Karşılaşmanın hakemi ilk düdüğünü çaldı ve mücadele başladı.

Karşılaşmayı Alper Ulusoy, İsmail Şencan ve Ali Saygın Ögel'den oluşan hakem üçlüsü yönetecek.

KADROLAR

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Lemina, Seri, Emre, Onyekuru, Feghouli, Adem

Yedekler: Okan, Ahmet, Selçuk, Falcao, Belhanda, Linnes, Andone, Jesse, Emin, Taylan

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Remi, Gökhan, Bifouma, Umut

Yedekler: Ufuk, Erkan Kaş, Murat, Ahmed İldiz, Donald, Kjartansson, Chaaleli, Yiğithan, Ndayishimiye, Özer

MARIANO CEZALI, ADEM BÜYÜK SINIRDA

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Brezilyalı futbolcu Mariano cezalı durumda bulunuyor. Mariano, hafta içi kupada oynanan Alanyaspor müsabakasında çift sarı karttan kırmızı kartla ile oyun dışında kalmıştı.

Öte yandan sarı-kırmızılılarda Adem Büyük sarı kart sınırında bulunuyor. Adem sarı kart görmesi halinde gelecek hafta ligde oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

6. RANDEVU

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda iki takımın da 2'şer galibiyeti bulunuyor. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 7 golüne, Malatya temsilcisi 5 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Malatya'daki karşılaşma 1-1 sona ermişti.