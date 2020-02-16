İki büyük Süper Lig takımı Trabzonspor - Sivasspor karşı karşıya geldi. TÜRKİYE: Süper Lig - 22. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Trabzonspor - Sivasspor maç özeti detayları...

Trabzonspor - Sivasspor maç özeti

DAKİKA 4' Müthiş taraftar desteği ile maça başlayan Trabzonspor'un golü bulması çok uzun sürmedi. Karşılaşmanın 4. dakikasında sağ kanattan geliştirilen atakta Badou Ndiaye ceza sahası içine yerden ortaladı. Ön direğe koşusunu yapan golcü futbolcu Alexander Sörloth tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Norveçli futbolcu ligdeki gol sayısını 17'ye çıkardı.

DAKİKA 7' Maça golle başlayan Trabzonspor, golden üç dakika sonra farkı arttırma fırsatını da yakaladı. Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Novak'ın şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.



İlk yarının ortalarına gelindiğinde iki takımda da şok sakatlıklar yaşandı. Konuk ekip Sivasspor'da Uğur Çiftçi yerini Yasin Öztekin'e bırakırken, dakikalar 34'ü gösterdiğinde Nwakaeme sakatlanarak oyundan alındı ve yerine Abdülkadir Parmak dahil oldu.



DAKİKA 41' Sivasspor'a net gol şansı vermeyen bordo mavili ekip, ilk yarı bitmeden farkı ikiye çıkartarak skor olarak rahatlamayı başardı. Sosa'nın ceza sahasına yolladığı harika uzun pası kontrol eden Sörloth'un içeri çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Caner Osmanpaşa kendi ağlarını havalandırdı. Bu golün ardından ilk yarı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.





DAKİKA 49' İkinci yarıya da etkili başlayan bordo mavili ekipte sağ kanattan atağa katılan bek oyuncusu Pereira'nın ortasına sol bek Novak ceza sahası içinde kafayı vurdu. Novak'ın müsait pozisyondaki vuruşu çok az farkla auta gitti.



Zorlu maçta konuk ekip Sivasspor'un peşini talihsizlikler bırakmadı. İlk yarıda Uğur Çiftçi sakatlanıp oyundan çıkarken; ikinci yarıda ise 49. dakikada Caner Osmanpaşa, 61. dakikada başı dönen Ziya Erdal maça devam edemedi ve Sivasspor tüm oyuncu değişikliği haklarını sakatlanan futbolcular için kullanmış oldu.



DAKİKA 66' Sakatlanan Ziya Erdal'ın yerine oyuna giren Claudemir, ceza sahası dışından şansını denedi ancak kaleci Uğurcan Çakır müthiş bir kurtarışla topu kornere çeldi.



DAKİKA 69' Sivasspor'da Mert Hakan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortasına Claudemir vurmayı denedi, Mikel ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Sivassporlu futbolcular penaltı bekleseler de maçın hakemi oyunu devam ettirdi.



DAKİKA 80' Sivasspor'un sol kanattan geliştirilen atağında Yatabare topu altı pas içerisinde kontrol etti ve vuruşunda topu ağlarla buluşturdu ancak hakem Cüneyt Çakır pozisyonun öncesinde tecrübeli forvetin topu elle kontrol ettiğini belirledi ve golü iptal etti.



İkinci yarıda rakip sahada fazla varlık gösteremeyen Trabzonspor, Sivasspor'un ataklarını başarıyla savuşturunca kalan dakikalarda başka gol olmayı ve mücadele bordo mavili ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Trabzonspor bu galibiyetle ligde üst üste altıncı maçını kazanırken bir maçı eksik olmasına rağmen puanını 44 yaptı ve ligin yeni lideri oldu. Sivasspor ise galibiyet hasaretini 4 maça çıkardı ve 42 puanla 3. sıraya geriledi.



Trabzonspor böylece 2010-11 sezonu 29. haftasından sonra (298 hafta) ligde haftayı lider kapatmayı başarmış oldu



Bordo mavili ekip gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş'a konuk olurken Sivasspor sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

İLK 11’LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Manuel da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth

Yedekler: Arda, Hüseyin Türkmen, Serkan, Abdurrahim, K. Ahmet, Doğan, A. Parmak, Bilal, Sturridge

*Trabzonspor’da Majid Hosseini ısınmalarda kasığında ağrı hissettiği için ilk 11’den çıkartıldı ve yerine yeni transfer Manuel Da Costa dahil edildi.

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Ziya, Fernando, Yatabare

Yedekler: Ali Şaşal, Muammer Yıldırım, Furkan Sağman, Paul Papp, Samba Camara, Isaac, Cofie, Armin Derlek, Claudemir de Souza, Erdoğan Yeşilyurt, Yasin Öztekin