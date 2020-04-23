Canlı yayın yapan Yıldız Tilbe'nin masasının üzerindekiler dikkat çekti

Kendini evde izole eden Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından canlı yayın açarak neler yaptığını açıkladı. Tilbe, "Karantinada yiyorum, içiyorum, uyuyorum ve televizyon izliyorum" dedi.

UFAK ÇAPLI KAMERA KAZASI

Koronavirüsü günlerinde milyonlarca isim gibi günlerini ev karantinasında geçiren Yıldız Tilbe, evde yalnız oturmaktan sıkılmış olacak ki bir süre önce sosyal medya hesabından kanallara teklifte bulunmuş ve program yapmak istediğini söylemişti.

Bu taleplerinden istediği cevabı alamayan Yıldız Tilbe, meslektaşları gibi sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak istedi ancak ufak çaplı bir kamera kazası yaşadı.

Yayında olduğu sırada kamerayı yanlışlıkla ters çevirince arkasında duran masanın üzerindekiler de takipçileri tarafından görüldü.

Masada, yayına çıkmadan önce kullandığı ruju ve ojesi görülürken aynı zamanda sarma sigarası da kameraya yansıdı.

"KENDİMİ PASLI ARABA GİBİ HİSSEDİYORUM"

"Karantinada yiyorum, içiyorum, uyuyorum ve televizyon izliyorum. Tembellik yapıyorum. Paslandım! Kendimi paslı araba gibi hissediyorum.”

Evden hiç çıkmadığını söyleyen Tilbe, "Lütfen kimse çıkmasın ki bu Koronavirüs salgını da hemen son bulsun." dedi.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde, Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaparak, ellerini yıkadığı anların görüntüsünü yayınlamıştı.