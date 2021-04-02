Canlı yayında açıkladı! Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, dün Habertürk TV'de gazeteci Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olarak gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi, görev süresinde yaptığı icraatlar ve projeleri hakkında konuştu. Mansur Yavaş, adının cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçmesi ve aday olup olmayacağına ilişkin soruya, "Aday gösterilmek, isminin geçmesi bile insanların çok hoşuna giden olay. Onun haricinde böyle bir hedefimiz gerçekten yok." dedi.

Yavaş," Ankette üstte çıkmak aday olmayı mı gerektirir. Gaibi ancak Allah bilir. Birisi diyor ki 'artık televizyonlara çıkmaya başladın' diyor. İnsaf 15 aydır çıkmadım. İzin verin de anlatalım." diye konuştu.

"İYİ BİR BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İSTİYORUM"

İşine iyi odaklı olduğunu dile getiren Yavaş," İyi bir belediye başkanı olmak istiyorum. Halkın gönlüne parayla pulla giremezsiniz. Geçen gün bir teyzeyi konuşturuyorlar, 'ben onu seviyorum' diyor." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA YAPTIĞI GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeden de bahseden Mansur Yavaş, Ankara'nın acil olan 22 problemini anlattığını belirterek," Bunların yüzde 50'den fazlası çözüldü. Ne oldu? Ankara kazandı. Benim önceliklerim belli. Musluktan herkesin suyu akacak." dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA TESİS ÇAĞRISI

Belediye başkanlarına istihdam yaratan tesis yapılması için seslendiğini kaydeden Yavaş," Kimseden çıt yok. Gelin siz bana yol gösterin temeli beraber atalım diyorum. Benden bir şey isteyen hiçbir belediye başkanını geri çevirmiş değilim." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bölge Gündem, Habertürk