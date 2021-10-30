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Canlı yayında birbirlerine girdiler! Orkestra üyesiyle tartışan Bülent Ersoy ateş püskürdü! "Allah onların belasını versin inşallah"

Kıbrıs'ta sahte PCR testinden dolayı günlerce cezaevinde yatan davulcu Ahmet İzgi, birlikte çalıştığı Bülent Ersoy ile canlı yayında birbirine girdi. İzgi'nin kendilerine yardım etmediğini söylemesi üzerine çılgına dönen Ersoy, "Allah onların belasını versin inşallah" dedi.

Canlı yayında birbirlerine girdiler! Orkestra üyesiyle tartışan Bülent Ersoy ateş püskürdü! "Allah onların belasını versin inşallah"

Konser için KKTC'ye giden Bülent Ersoy'un orkestrası sahte PCR testi verdikleri gerekçesiyle davalık oldular.

Cezaevinden tahliye olan orkestra üyelerinden davulcu Ahmet İzgi, konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında Bülent Ersoy ile tartışma yaşadı.

"ALLAH ONLARIN BELASINI VERSİN İNŞALLAH"

İzgi'nin kendilerine destek vermediğini söylemesi üzerine canlı yayına bağlanan Diva, ateş püskürdü. Eski iş arkadaşına öfke kusan sanatçı, "Onlara elimin nereye kadar uzun olduğunu gösterdim. Onlar 25 güne kadar çıkamayacaklardı en az 1 sene orada kalacaklardı. Allah onların belasını versin inşallah" dedi.

Canlı yayında birbirlerine girdiler! Orkestra üyesiyle tartışan Bülent Ersoy ateş püskürdü! Allah onların belasını versin inşallah

"BAKALIM SİZ ŞİMDİ İŞ BULABİLECEK MİSİNİZ?"

İzgi'nin "Biz oraya sağlam gittik hasta döndük" demesi üzerine iyice sinirlenen Diva, "Bana bak ben konuşurken konuşma, benden sonra konuş. O kadar terbiye kurallarını çiğneyen insanlarsınız ki... Allah sizin cezanızı versin. Zaten artık sizi isteyen yok. Bakalım siz şimdi iş bulabilecek misiniz? Siz beni tehdit ettiniz" şeklinde konuştu.

"Bu hakaretleri yiyip yutacağım...Benim midem hazmetmez bunları! Çünkü benim karalandığım vakit, beni bir şeylerin içine çekmek istediler. Bunda basının da dahli var. Siz Bülent Ersoy'u neden karıştırıyorsunuz? Bülent Ersoy sanatkar... Sizin gibi o da işini yapan bir insan. Ben yaptırmışım, 2 gün önceden gittim oraya... Her şeyim tam tekmildi. Ben çünkü hiç öyle uydur, kaydır işlerle iş görmem. Her şeyim tam tekmil olur."

Ersoy, orkestraya yardım etmek gibi bir zorunluluğu olmamasına rağmen 100 bin TL yardımda bulunduğunu sözlerine ekledi.

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