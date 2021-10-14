Canlı yayında birbirlerine girdiler! Ümit Özdağ'dan Nagehan Alçı'ya: '10 yıldır gerilimin mimarlarından biri sizsiniz'

Habertürk canlı yayınına konuk olan, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın,"Suriyeliler toplumsal barışa tehdit, kesinlikle gitmeli" çıkışına karşılık Nagehan Alçı ise sözlerinde göçmenlerin kalmasından yana konuştu.

Ümit Özdağ'ın gazeteci ve Suriyeli olan Nagehan Alçı'ya yönelik ithamları programda tartışma yaşanmasına neden oldu.

Nagehan Alçı, "Siyasi suikastler olabilir." iddiasında bulunan Ümit Özdağ'ın sözlerine kısmen de olsa hak verdiğini belirterek, parlamenter sisteme geçişle ilgili fikirlerini sordu.

ÜMİT ÖZDAĞ: SON 10 YILDAKİ GERİLİMİN MİMARLARINDANSINIZ

Ümit Özdağ da Nagehan Alçı'ya "Ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından biri olarak görüyorum. Bu 10 sene içerisinde, Erdoğan'ın Türkiye'de toplumu germe ve düşmanlaştırma politikalarının öncü isimlerinden biri oldunuz. Ama şimdi tehlikeli bir oyun oynandığını gördünüz ki, artık parlamenter demokrasiye dönelim diyorsunuz." ifadelerini kullanınca ortam gerildi.

NAGEHAN ALÇI: DAR KADRONUZA BENİM ÜZERİMDEN MESAJ VERMEYİN

Nagehan Alçı da "Çok ağır şeyler söylediniz, bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Siz kendi, küçük, dar kadronuza benim üzerinden kendinizi dinletmek için bir şey söylemeye çalışıyor olabilirsiniz. Ben size son derece büyük bir saygı içinde oturdum ve partinizi tebrik ettim, sükunet içinde sorularımı sormak için buraya geldim." diyerek tepki gösterdi.