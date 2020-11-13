Canlı yayında ders verirken evini hırsızlar bastı!

Brezilya'da yaşanan olayda canlı yayında öğrencilere ders veren bir eğitim görevlisi konuyu anlattığı sırada evine giren 4 hırsız tarafından etkisiz hale getirilerek soyuldu. Öğretim görevlisinin şaşkına uğradığı o görüntüleri kameralara yansırken olayın ardından hırsızlar bir süre sonra polisler tarafından yakalandı.