Canlı yayında dikkat çeken yorum: Mansur Yavaş, FETÖ'ye göz kırptı!

Ufuk Akkaya, Ulusal Kanal'da canlı olarak ekrana gelen 7 gün programında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim iki büyükşehir belediyesinde Ankara ve İstanbul'da meclis çoğunluğumuz yok. En temel sorunlarımızdan birisi o." sözlerini anımsatarak Mansur Yavaş'ın attığı bir tweet'i gündeme taşıdı.

Mansur Yavaş'ın kapatılan dershanelerin öğretmenleriyle etüd merkezleri kuracaklarını, bu ailelerin çocuklarına ders vereceklerini ve ücretsiz okul servisi sağlayacaklarını belirttiği paylaşıma ilişkin konuşan Akkaya, bunun herkes tarafından FETÖ örgütüne mesaj olarak yorumlandığını söyledi.

Fikret Akfırat da Ufuk Akkaya'nın yorumuna destek vererek Mansur Yavaş'ın paylaşımını "Ben de varım. Cumhurbaşkanlığına ben de adayım" olarak yorumlanabileceğini ifade etti.

"MANSUR YAVAŞ BU KONULARDA PEK YAŞ TAHTAYA BASMAYAN BİR GÖRÜNTÜ ÇİZİYORDU AMA..."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu konularda pek yaş tahtaya basmayan bir görüntü çizdiğini ifade eden Akfırat, Yavaş'ın artık bu açıklamasıyla bambaşka bir profil çizdiğini vurguladı.

Akfırat konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş, bu açıklamasıyla bambaşka bir profil çiziyor. Neden? Cumhurbaşkanlığı yarışı tartışması ile bağlantılı bu..."