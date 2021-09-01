Canlı yayında herkes şoke oldu: Tecavüzcüden o anları canlandırmasını istedi!

Yves de Mbella, Fildişi Sahili'nin La Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI) kanalında 30 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan bölümde program sunucusu Yves De Mbella, canlı yayına 'farkındalık yaratmak amacıyla' eski bir tecavüzcü davet etti. Mbella, gelen konuğa "Kurbanların zorla cinsel birliktelikten zevk alıyor muydu?" sorusunu sordu. Programda yer alan zanlı ise, "Çoğunluğu zevk alıyordu evet" cevabını verdi. Bu cevabın ardından Mbella stüdyoya bir cansız manken getirdi ve bunun üzerinden tecavüzcüye canlandırma yapma isteğinde bulunması üzerine izleyici tarafından tepki yağmuruna tutuldu.

İSTEK ÜZERİNE TEPKİLER ÜST ÜSTE GELDİ!

Eylemleri ülkede geniş çaplı infiallere neden olduktan sonra, Mbella bir Facebook gönderisinde cinsel saldırı konusunda 'farkındalığı artırmaya çalıştığını' iddia etti.

Gösteriyi sunanların cezalandırılmasını talep eden çevrimiçi bir dilekçe, 37.500 imza topladı. Fildişi Sahili'nin bağımsız iletişim konseyi olayların ardından Mbella'nın programının 'tecavüze göz yuman' ve 'kadınların onuruna saldıran' 'müstehcen dil' kullanımı nedeniyle askıya alındığını doğruladı.

Fildişililerin önde gelen isimlerinden rapçi Priss'K, Facebook'ta 'Lütfen bana rüya gördüğümü söyleyin, bu iğrenç, kabul edilemez özellikle kadınlara karşı saygısızca,' yazısını paylaştı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN SUNUCU AÇIKLAMA YAPTI!

Canlı yayındaki isteği üzerine görevinden uzaklaştırılan sunucu "Farkındalık yaratmaya çalışırken herkesi şok ettiğim için içtenlikle özür dilerim, bir hata yaptım. Ayrıca dünkü programın o sekansı sırasında beni üzen, söylenen veya yapılan her şey için de özür dilerim. Tüm tecavüz mağdurlarından af diliyorum. " diyerek hatasını kabul etti.