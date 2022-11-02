Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'na beklenmedik soru! Ne diyeceğini bilemedi, apar topar ayrıldı!

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayın programında sunucunun sorduğu soru sonrası apar topar yayını terk etti.

Rukiye Karapunar
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KRT ekranlarında bir programa konuk olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'den canlı olarak bağlandığı programda hiç beklenmedik bir soru ile karşılaşması sonrası ne cevap vereceğini bilemeyip yayını terk etti.

"KASIM'I BEKLEYİN"

Geçtiğimiz haftalarda ABD'ye ziyarette bulunan ve yanında götürdüğü gazetecileri atlatarak 8 boyunca ortadan kaybolan Kemal Kılıçdaroğlu bu gizemli kaybına ilişkin hamburger yemeye gitmiştik cevabını vermişti. ABD dönüşü sonrası "Kasım'ı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" şeklinde konuşmalar yapan Kılıçdaroğlu şimdi de İngiltere'ye gitti.

Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'na beklenmedik soru! Ne diyeceğini bilemedi, apar topar ayrıldı!

SORU KARŞISINDA AFALLADI

Ziyaretinin dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek ve incelemek için yaptığı belirten Kılıçdaroğlu bu akşam KRT ekranlarına canlı yayın konuğu olarak bağlandı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken sunucudan gelen beklenmedik soru karşısında ise ne yapacağını bilemedi.

Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'na beklenmedik soru! Ne diyeceğini bilemedi, apar topar ayrıldı!

Sunucu Kılıçdaroğlu'na "Hep soruluyor 8 saat yoktu nereye gitti diye. Bu kez başka bir adaya gitme gibi bir durum olur mu?" şeklinde bir soru yöneltti. O soru sonrası Kılıçdaroğlu "Ben şimdilik iyi akşamalar diyeyim" şeklinde bir cevap vererek yayından ayrıldı.

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