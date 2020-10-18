Haber Türk'te canlı yayın esnasında zor anlar yaşandı. Sümerolog Veysel Donbaz bu hafta Oylum Talu’nun sunuculuğunu üstlendiği “Burası Haftasonu” adlı programın konuğu oldu.

Donbaz canlı yayın esnasında kullandığı bir kelime ile Oylum Talu'yu zor durumda bıraktı. Konuyu geçiştirmeye çalışan Talu ne yapacağını bilemedi.

Veysel Donbaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Sümerolog Veysel Donbaz Habertürk küfür

Konuk Donbaz, “Diyorlar ki onu buraya getirelim, kapıştıralım, sonra bir o…pu buluyorlar, o…pu kadın…” ifadelerini kullandı. Programn sunucusu Talu ise, “Hocam canlı yayındayız” diyerek Donbaz’ı uyardı. Donbaz ise, “ne diyelim” diye sordu.

OYLUM TALU KİMDİR?

9 Ağustos 1976 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV bölümü mezunudur.

Babası kimya mühendisi olup, Aliağa Rafinerisi'nin işletme müdürüdür. Annesi ise coğrafya öğretmenidir. ABD'de yaşayan bir abisi vardır. Teyzesi Aysel Okan, ilk kadın gazetecilerdendir. Philip MorrisSA'nın genel müdürü Turhan Talu amcasıdır.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasında Hülya Avşar'ın yerine geçici olarak jürilik yaptı. Habertürk TV'de 'Burası Hafta Sonu' ile 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' programlarını ve Bloomberg TV'de ise 'Emlakta Bugün' ve Faruk Bayhan ile birlikte 'İkonoskop' isimli programlarında yer aldı.

Müjdat Gezen Sanat Okulu'nda televizyon, röportaj ve söyleşi dersleri verdi. Kadir Has Üniversitesi'nde doktora yaptı.

Ekim 2005'te iş insanı Mert Çelet ile "Hatam" dediği bir evlilik yaptı. Ocak 2007'de boşandı. Boşanmasının ardından Hakan Yangın ile evlenmek üzere ABD'ye yerleşti. Fakat evlenmeden ayrıldı ve Türkiye'ye döndü.

20 Nisan 2013'te evlendiği Methi Bengisu ile Mayıs 2020'de boşandı. 2016 yılında ikiz bebek dünyaya getirdi.

KENDİ ADINA MASAL KİTAP YAZILDI

Yazar Kahraman Tazeoğlu, 2011 yılında Oylum Talu için, 'Kayıp Yüzyılın Prensesi Oylum Talu' adında bir masal kitabı yazdı.

6 Nisan 2011 tarihinde, '2010 Yılı Televizyon Yıldızları' ödül töreninde sunuculuk yaptı.

1976 doğumlu olan Oylum Talu, 2020 yılı itibariyle 44 yaşındadır.

Boş zamanlarında hobi olarak piyano ve gitar çalmaktadır.

Oylum Talu 1.70 metre boyunda, 57 kilo ve aslan burcudur.