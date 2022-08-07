Canlı yayında ortalık karıştı! Cemal Enginyurt'un koruması gazeteci Latif Şimşek'ı darp etti! İşte o anlar...

TV100'de ekrana gelen Gündeme Dair programı Pınar Ardor'un moderatörlüğünde ekrana geldi. Programa Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, gazeteci Barış Yarkadaş, Latif Şimşek ve yazar Doğan Çağlar katıldı.

Programda Gezi Parkı davası ve Osman Kavala'nın tutukluluk halini konuşulurken Latif Şimşek, "Selahattin Demirtaş ve Kavala'yla ilgili yargı süreci devam ediyor. Bende istiyorum adil bir şekilde yargı karar versin. Herkes saygı duyacak. Bu işin istinafı var, Yargıtay'ı var. Anayasa Mahkemesi var. Herkes saygı duyacak kardeşim. Bu ülkenin hakimini de savcısını da, polisini de istihbaratını da bu kadar küçümseyemezsiniz" dedi.

SÖZ DALAŞI YAŞANDI

Bu sözlerin ardından konuşan Enginyurt, "Bırakın bu savunuculuk işlerini" dedi. İkili arasında gerilim artarken Enginyurt, "Polis de bizim devlette bizim" diye konuştu. Bunun üzerine Şimşek, Enginyurt'a "Sen bırak bu işleri" deyince bir anda gerilim yaşandı.

Enginyurt, "Hadsizlik yapma" dedikten sonra konuşan Şimşek, "Sen bana bırak deyince böyle olacak" ifadesini kullandı.

ENGİNYURT, ŞİMŞEK'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Ayağa kalkan Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüdü. İkili burun buruna kavganın eşiğine gelirken moderatör Pınar Ardor, programa reklam verilmesini istedi.

ENGİNYURT'UN KORUMASI DARP ETTİ

Ancak gerilim programa ara verilmesiyle devam etti, Enginyurt'un koruması Latif Şimşek'i darp etti. O anların görüntüleri de ortaya çıkarken, Enginyurt'un korumasının Şimşek'in üzerine yürüdüğü ve darp ettiği görüldü.

MODERATÖRDEN AÇIKLAMA

Program sonrası açıklama yapan moderatör Pınar Ardor şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle TV yönetimi ve bütün ekip arkadaşlarımız bu olayı şiddetle kınıyoruz. Fikirler uyuşmayabilir. İnsanlar birbirileriyle anlaşamayabilirler. Ancak şiddete doğru yönelen ve size yansımayan kısmında biz daha da kötüsünü yaşadık stüdyoda. Şiddetle kınıyoruz. Bir kadın olarak da çok çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Bu arada Cemal Enginyurt’un koruması gözümüzün önünde Şimşek’i darp etti. Olayı şiddetle kınıyoruz ve bütün kamuoyundan özür diliyoruz.”