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  3. Canlı yayında Özlem Gürses ve Mehmet Metiner arasında ''işbirlikçi'' tartışması yaşandı

Canlı yayında Özlem Gürses ve Mehmet Metiner arasında ''işbirlikçi'' tartışması yaşandı

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, son günlerde gündemden düşmeyen Kanal İstanbul konusu tartışıldı. Programa, gazeteci Özlem Gürses ile AK Partili eski Milletvekili Mehmet Metiner arasındaki tartışma damga vurdu.

Programa, gazeteci Özlem Gürses ile AK Partili eski Milletvekili Mehmet Metiner arasındaki tartışma damga vurdu. Mehmet Metiner'in, Cumhuriyet gazetesinin 18 Haziran 1973 tarihindeki bir sürmanşeti üzerinden örnek vererek, Kanal İstanbul'a karşı çıkanları 'işbirlikçi' olarak nitelendirmesinin ardından Özlem Gürses sinirlenerek, "İşbirlikçi lafını aynen iade ediyorum" sözleriyle karşılık verdi.

26 Aralık 2019 Perşembe 09:30

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