Canlı yayında porno görüntüleri izleyiciyi şoke etti! Hava durumu bülteninde şaşkına çeviren hata!

ABD’nin Washington eyaletinde ulusal bir haber kanalı hava durumunu izleyiciye aktarırken, arka ekranda yer alan görüntülerde cinsel ilişkiye giren iki kişinin videosu yayınlandı. Olayı anında fark edemeyen kanal çalışanları görüntüyü ortadan kaldırmak için geç kalınca, izleyiciler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Talihsiz olayın ardından, sunucu izleyicilerden özür diledi.

HİÇBİR ŞEYDEN HABERİ YOKTU

Canlı yayın esnasında her şeyden habersiz hava durumunu aktaran sunucu, arkasında bulunan ekranda ne yayınlandığını bilmeden güncel hava durumunu izleyiciye sunmaya devam etti. Ancak sunucu hava sıcaklıklarını anlatırken, arkada porno görüntülerinin yayınlanması sosyal medyada alay konusu oldu. Bir kesim bu olaya büyük tepki gösterirken, bir kesim yaşanan talihsizliği komik buldu.

İZLEYİCİLERDEN ŞİKAYET GELDİ

Hava durumunun yayınlandığı esnada televizyon karşısında olan izleyiciler, ekranda yaşananları kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Bir kesim durumun komikliğine dikkat çekerken, diğer kesim ise "Televizyon kanalını nasıl değiştireceğimi şaşırdım. Bu ne sorumsuzluk" yorumunda bulundu. Yayının ikinci yarısında açıklama yapan kanal ise, ‘’Yayının ilk yarısında uygunsuz bir video gösterildi, böyle bir şeyin bir daha olmaması için özveriyle çalışıyoruz.’’ diyerek, seyircilerden özür diledi.

Washington eyaletinde yer alan Spokane Şehri Polis Departmanı cinsel ilişki görüntüsünün rahatsız edici olduğu belirtti ve bölgede yaşayan vatandaşlardan çok sayıda şikayet aldıklarını söylediler.