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  3. Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sağlık durumunu açıkladı

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sağlık durumunu açıkladı

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında rahatsızlanan Prof.Dr. Mehmet Ceyhan, mide kanaması geçirdiğini ifade ederek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına katılan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

MEHMET CEYHAN'IN HASTALIĞI NE ? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastanede tedavi altın alınan Ceyhan sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda," Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla." ifadelerini kullandı.

 

 

PROF. DR. MEHMET CEYHAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Prof.Dr. Mehmet Ceyhan 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisasına başladı,  1985 yılında ihtisasını tamamladı. 1983-1985 yıllarında Beslenme ve Metabolizma Ünitesi’nde yaptığı çalışmalar sonucu, bu dalda bilim uzmanlığı derecesi aldı.

 

Askerlik hizmetini Adana Askeri Hastanesi’nde 1985-1987 yıllarında, zorunlu hizmetini ise 1987-1989 yıllarında Ankara Etimesgut Devlet Hastanesinde yerine getirdi. 1988 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları doçenti oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yan dal ihtisası yaptı. 1995 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları profesörü oldu.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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