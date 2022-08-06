Canlı yayında skandal HDP kavgası! DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile Gazeteci Latif Şimşek birbirine girdi!

TV100'ün Gündeme Dair programının canlı yayınında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile Gazeteci Latif Şimşek arasında gerginlik yaşandı.

Gül Erdoğan
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TV100'ün canlı yayınında birbirine giren Latif Şimşek ve Cemal Enginyurt ikilisi stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

Gündeme Dair programın bu haftaki konuklarının arasında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile Gazeteci Latif Şimşek'in yanı sıra, Korkusuz Gazetesi Yazarı Barış Yarkadaş ve Siyaset Bilimci Doğan yer aldı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Tansiyonun yüksek seyrettiği programda Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek arasında herkesi şoka uğratan bir tartışma meydana geldi.

Latif Şimşek'in '' Devlet Bahçeli hiçbir karşılık beklemeden beka sorununu kendisine gündem yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti hükümette destek veriyor. Hiç bir karşılık beklemiyor." sözlerini kabul etmeyen Cemal Enginyurt, ''Hiçbir şey yazamaz. HDP yok ki orada.'' dedi.

Canlı yayında skandal HDP kavgası! DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile Gazeteci Latif Şimşek birbirine girdi!

HDP İLE İŞ BİRLİĞİ YAPAN NAMERTTİR

Şimşek, ''HDP yoksa hiçbiriniz yoksunuz.'' şeklindeki sözlerine kayıtsız kalamayan Enginyurt, ''Sen ne zannediyorsun. Senin Türkiye seçmeninden haberin yok.' Türkiye'nin 63 milyon seçmeni var. HDP kim yahu. İşine gücüne baksın. HDP ile işbirliği yapan namerttir.'' çıkışını yaptı.

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