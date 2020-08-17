Canlı yayında şoke eden olay! Muhabir bir anda yere yığıldı!

İsrail kanallarından Kanal 13'ün muhabiri Doron Herman, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için imzalanan anlaşma sonrası Dubai'de yaptığı canlı yayında bir anda kamera önünde bayıldı. O anlar kameralara saniye saniye kaydedildi.