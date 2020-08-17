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  3. Canlı yayında şoke eden olay! Muhabir bir anda yere yığıldı!

Canlı yayında şoke eden olay! Muhabir bir anda yere yığıldı!

İsrail kanallarından Kanal 13'ün muhabiri Doron Herman, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için imzalanan anlaşma sonrası Dubai'de yaptığı canlı yayında bir anda kamera önünde bayıldı. O anlar kameralara saniye saniye kaydedildi.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 4 gün önce ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için imzalanan anlaşma sonrası Dubai'de canlı yayın bağlantısı yapan İsrail'in önemli haber kanallarından biri olan Kanal 13 muhabiri Doron Herman, aniden yere yığıldı. Yapılan açıklamada muhabirin ciddi yorgunluk ve yoğun çalışma sorunu nedeniyle bayıldığı aktarıldı.

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17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:48
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