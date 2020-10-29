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  3. Canlı yayında talihsiz kaza! Muhabirin yüzüne kuş çarptı

Canlı yayında talihsiz kaza! Muhabirin yüzüne kuş çarptı

Avustralya'da Nine Network muhabiri Brett McLeod, canlı yayında ummadık bir kazanın kurbanı oldu. Dışarıda akşam bülteni için yayına başlanan muhabire kuş çarptı. O anlar kameramın kadrajına yansıdı.

Televizyon ekranlarında sık sık muhabirlerin iş kazalarıyla karşılaşıyoruz. Son olarak Avustralya merkezli Nine Network muhabiri Brett McLeod, akşam haberleri için programa canlı olarak bağlandığı sırada kaza yaşadı. McLeod'un haber anonsu sırasında canlı yayında yüzüne kuş çarptı.

SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

O anlar canlı yayın esnasında ekrana yansıdı. McLeod'a çarpan kuşun türünün saksağan olduğu belirtildi.

BAHAR AYLARINDA SAKSAĞANLAR SIK SIK HALKA SALDIRIYOR

Bölgede bahar aylarında yuva yapan saksağan kuşları, yuvalarına yakınlaşan insanlara sık sık saldırıyor. Bölge halkı ise olası kuş saldırılarına karşı kasklarla önle alıyor.

Canlı yayında talihsiz kaza! Muhabirin yüzüne kuş çarptıCanlı yayında talihsiz kaza! Muhabirin yüzüne kuş çarptıCanlı yayında talihsiz kaza! Muhabirin yüzüne kuş çarptıCanlı yayında talihsiz kaza! Muhabirin yüzüne kuş çarptı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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