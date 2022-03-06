Canlı yayında Ukraynalı kadınlar hakkında iğrenç yorum! Kullandığı ifadeler insanlığını sorgulattı! "İnsanlar canının derdinde, profesörün aklı nerde"

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta 11. gün de sonlanırken, her geçen gün binlerce insan yaşam mücadelesi amacıyla yurtlarını terk etmek zorunda kalıyor. Bu doğrultuda Polonya ve Romanya gibi komşu ülkelere giden Ukraynalı sığınmacı sayısının yaklaşık 1,5 milyona ulaştığı ifade ediliyor. Evsiz bir şekilde hayatını topyekün değiştirmek zorunda kalan insanlarla ilgili yapılan iğrenç yorumlar ise insanlığımızı sorgulatıyor. O yorumlardan biri de canlı yayında milyonların önünde yapıldı.

MÜLTECİ AKININI DEĞERLENDİRİYORDU

Habertürk canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Hasan Koni, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hakkında değerlendirmelerde bulunurken tepki çekecek açıklamalara yer verdi. Ukrayna'dan Avrupa'ya doğru olan göçten bahseden Hasan Köni "Tabii bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor ama maalesef Avrupa'ya gidiyorlar" şeklinde skandal bir ifade kullandı. Canlı yayındaki bu sözlere sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki geldi.

Gazeteci Hülya Hökenek'in Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine doğru 1 buçuk milyona ulaşan mülteci akını hakkında sorduğu soruyu yanıtlayan Prof. Dr. Hasan Köni, esprili bir dille eleştirilen o sözlere yer verdi.

"BİZİM ERKEKLER UKRAYNALILARI BEKLİYOR"

Savaş nedeniyle Ukrayna'dan gerçekleşen göçü Avrupa'nın kaldıramayacağını dile getiren Köni, "Daha da artacak. Tabii bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor ama maalesef Avrupa'ya gidiyorlar. Bu da bir başka konu. Bunu edebiyat olarak söylüyorum ama bu gittikçe de artıyor. Zaten fırsat bu fırsat diye de geçiyorlar" ifadelerini kullandı.