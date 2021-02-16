Canlı yayında ürün satarken evi polis bastı!
İzmir’in Buca ilçesinde bir kadın canlı yayında gümrük kaçağı ürünlerin satışını yaptığı esnada polis baskınına uğradı. Kadın neye uğradığını şaşırırken yapılan incelemede 351 adet çeşitli markalarda parfüm, 8 adet kol saati ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken o anlar kameralara anbean yansıdı.
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16 Şubat 2021 Salı 15:44
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