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Cannes Film Festivali, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi

Her sene Mayıs ayında düzenlenen Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ile ertelendi. Festival, Temmuz ayında yapılacak.

Cannes Film Festivali, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi

Her sene Mayıs ayında düzenlenen Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ile ertelendi. 

Cannes organizatörleri tarafından yapılan açıklamaya göre, 11-22 Mayıs’ta yapılması planlanan Cannes Film Festivali 6-17 Temmuz arası gerçekleştirilecek.

GEÇEN SENE İPTAL EDİLMİŞTİ

Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de de iptal edilmişti.

2020 yılında 12-23 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan 73. Cannes Film Festivali, salgın dolayısıyla yapılamamıştı.

Festival yerine Eylül'de dört filmin ve festivalin kısalarının gösterildiği bir etkinlik yapılmıştı.

Geçen sene Eylül ayında yapılan bu etkinlik esnasında açıklamada bulunan Cannes Film Festivali Başkanı Pierre Lescure, 2021 yılındaki festivali mutlaka fiziki gösterimlerle gerçekleştirmek istediklerini, fakat festivalin tarihinde bir değişiklik olabileceğini ifade etmişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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