Cannes Film Festivali'ne damga vurdu! Bella Hadid kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti!

74. Cannes Film Festivali'nde Tre Piani filminin ön gösterimi yapıldı. Bella Hadid'in seçtiği kıyafet damga vurdu.

Geçtiğimiz haftalarda Filistin'e destek mesajlarıyla gündeme gelen ve sosyal medyada aktif şekilde paylaşım yapan Bella Hadid, Cannes Film Festivali'nde göğüs dekoltesindeki akciğeri andıran kolyeli dekoltesi çok konuşuldu.

AŞK YAŞIYOR

Bir süre The Weeknd ile yaşadığı ayrılığı atlatamayan Hadid Bella Hadid geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle paylaşım yapmıştı ancak sevgilisinin ismini vermemek için kendisini etiketlemedi.

Hadid'in hayranları ise yeni sevgilisinin son zamanlarda sürekli vakit geçirdiği Marc Kalman olduğunu söyledi.