Canpolat Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Canpolat Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Canpolat Celik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Canpolat Celik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Canpolat Celik 1 Mart 1999 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Canpolat Çelik şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Canpolat Celik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ÖRNEK MENAJERLİK VE DANIŞMANLIK yapmaktadır. Canpolat Celik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Canpolat Celik'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Canpolat Celik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Canpolat Celik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Canpolat Celik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Canpolat Celik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2019 yılında Erzin Belediye

30 Haziran 2019 yılında Adana Demir U21

17 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2020 yılında 1928 Bucaspor

29 Ocak 2021 yılında Kozan Spor FK

30 Ağu 2022 yılında Bayrampaşa

Canpolat Celik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Canpolat Celik şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.