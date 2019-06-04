Canpolat temizlik işçileri ile bayramlaştı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, temizlik işleri müdürlüğüne bağlı personeller ile bir araya gelerek, bayramlaştı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla arife günü Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ve ilaçlama birimi personelleri ile buluştu. Başkan Yardımcıları Mehmet Açanal ve Mehmet Hamdi Kaysı'nın da bulunduğu buluşmada Canpolat, personeller ile hem sohbet etti hem de Ramazan Bayramını tebrik etti. Personellere özverili çalışmaları için de teşekkür eden Canpolat, personellerden tertemiz Haliliye, pırıl pırıl cadde ve sokaklar için yürüttükleri çalışmaları canla başla devam ettirmelerini istedi. Personellere gıda kolisi takdiminde de bulunan Canpolat, ilaçlama ekiplerine de her cadde ve sokakta yoğun şekilde çalışmaları konusunda talimatlar verdi.

Canpolat'ın tüm işçiler ile görüşmesinin ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA