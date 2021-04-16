Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren ve şu sıralar bebek bekleyen sunucu Cansu Canan Özgen, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın konuğu olmasının ardından araştırılmaya başlandı. Peki Cansu Canan Özgen eşi kimdir? Erden Eryüz nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

ERDEN ERYÜZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Erden Eryüz, 1 Mart 1980, İstanbul'da dünyaya geldi. Eski Türk basketbol oyuncusu ve antrenördür. Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Beşiktaş, Erdemirspor, Royal Halı Gaziantep ve Gaziantep Basketbol Kulübü takımlarında oyun kurucu olarak oynamıştır. 41 yaşındaki basketbolcunun boyu ise 1.88 cm'dir.

KARİYER HAYATI

Eryüz, Basketbola 1999'da profesyonel olarak 19 yaşında Beşiktaş’ta başladı. Eryüz sonra sırasıyla; 2004-2006 arasında Erdemirspor, 2012-2016 arasında Royal Halı Gaziantep ve son olarak 2016-2018 yılları arasında Gaziantep Basketbol Kulübü takımlarında oynadıktan sonra aktif spor yaşamını noktalamıştır. 2019 yılından itibaren Gaziantep Basketbol Kulübü'nün yardımcı antrenörü olarak görev yapmaktadır.

CANSU CANAN ÖZGEN KİMDİR?

Türk televizyon sunucusu, gazeteci ve yazar Cansu Canan Özgen, 23 Eylül 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Anne tarafından Erzurumlu baba tarafından Selanik göçmeni bir aileden gelmektedir. İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezunudur.

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Cansu Canan Özgen kimdir? Nereli, Kaç yaşında? Evli mi?