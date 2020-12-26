Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan ünlü sunucu Cansu Canan Özgen bilinmeyenlerinden bahsetti. Peki Cansu Canan Özgen kimdir? Nereli, Kaç yaşında? Evli mi? İşte detaylar...

CANSU CANAN ÖZGEN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cansu Canan Özgen, 23 Eylül 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Türk televizyon sunucusu, gazeteci ve yazarlık mesleğini icra etmektedir.



Anne tarafından Erzurumlu baba tarafından Selanik göçmeni bir aileden gelmektedir. İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezunudur. BJK TV'de başladığı sunuculuk kariyerinde daha sonra Habertürk geçmiş, burada çalıştığı 2013-2018 yılları arasında haber kuşaklarında sunuculuk yapmış, ayrıca gizem-strateji ve tarihsel konuların ele alındığı "Öteki Gündem" programı ile ekranlara gelmiştir.

2018'de Habertürk TV'den ayrılarak A Haber Kanalı'na geçerek bir süre hafta sonu haber kuşaklarını sunan Özgen 2019 yılının başından itibaren aynı yayın grubuna bağlı A Para kanalına geçerek Cuma geceleri yayınlanan "Gündem Dışı" programıyla ekranlara gelmeye devam etmiştir. 1 Ağustos 2019'da A Para kanalından ayrılan Özgen, TV8'e geçerek "8'de Bugün" programıyla ekranlara gelmeye başlamıştır.



Sunuculuk kariyeri dışında bireysel olarak ve sanat tarihçisi Talha Uğurluel ile birlikte kitaplar yazıp yayınlayan Cansu Canan Özgen ayrıca birçok kitap semineri ile fuarda konuşmacı olarak yer almıştır.

CANSU CANAN ÖZGEN EVLİ Mİ?

Güzel sunucu, 9 Şubat 2020'de bir süredir beraber olduğu eski basketbol oyuncusu ve Gaziantepspor basketbol takımı yardımcı antrenörü olan Erden Eryüz ile nişanlandı. Daha sonra çift 15 Temmuz 2020'de hayatını birleştirdi. Ayrıca çiftin bu evlilikten bir bebekleri dünyaya gelecek.

Cansu Canan Özgen'in Instagram adresi ise şöyle: cansucanann

ERDEN ERYÜZ KİMDİR?

Erden Eryüz, 1 Mart 1980, İstanbul'da dünyaya geldi. Eski Türk basketbol oyuncusu ve antrenördür. Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Beşiktaş, Erdemirspor, Royal Halı Gaziantep ve Gaziantep Basketbol Kulübü takımlarında oyun kurucu olarak oynamıştır.

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