Cansu Dere'den şok eden itiraf: "Aldatılmaya yabancı değilim"

İlk olarak Ezel dizisinde canlandırdığı 'Eyşan' karakteri ile adeta bütünleşen güzel oyuncu Cansu Dere şimdi de milyonları ekranları başına kilitleyen 'Sadakatsiz' dizisi ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

InStyle Türkiye’nin aralık sayısına kapak olan Cansu Dere'nin güzelliği ve başarısına rağmen aldatılmanın hiç bir statü veya dış görünüşle alakalı olmadığının bir kanıtı olarak yaşadıklarını anlattı.

"YABANCI OLDUĞUM BİR DURUM DEĞİL"

Oyuncu, “Siz aldatılsanız ne yaparsınız?” sorusuna, “Birçok kişi gibi benim de yabancı olduğum bir durum değil aldatılmış olmak. Sevgi gibi, öç almak, kin, nefret de çok güçlü duygular... Böyle bir şey yapmış olan birisine tekrar güçlü bir duygu beslemeye gerek olduğunu düşünmüyorum” cevabını verdi.

"ALDATMAYACAĞIMIN SÖZÜNÜ VEREBİLİRİM"

Zor ilişki kurabilen ve zor etkilenen biri olduğunu ifade eden Dere, “Aynı anda birkaç kişiye aşık olmak benim için pek mümkün değil. Bu hisleri eş zamanlı olarak farklı insanlara duyulabilme ihtimalim yok. Yalan söylemeyi de hiç sevmem ve yorucu bulurum. Yalan söylemeyeceğimin, aldatmayacağımın sözünü verebilirim; ama karşımdaki insanın hayatında her zaman olacağımın garantisini veremem” diye konuştu.