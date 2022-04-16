Çanta Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çanta Satış Elemanı görev tanımı nedir, Çanta Satış Elemanı ne iş yapar, Çanta Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çanta Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çanta Satış Elemanı Tanımı;

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Çanta Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Çanta Satış Elemanı Maaşları

Çanta Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çanta Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çanta Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.12

Meslek Adı :

Çanta Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çalıştığı mağazada veya reyonda çeşitli ebat ve boylardaki çanta ve bavulların tanıtım ve satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çanta Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mağazaya gelen müşterileri güler yüzle karşılamak,

b) Müşterinin görmek istediği çanta ve bavul modellerini beğenisine sunmak,

c) Ürünlerde kullanılan deri vb. malzemeler hakkında bilgi vermek,

d) Müşterinin isteği doğrultusunda alternatif çanta, bavul, modellerini göstermek, karar vermesine yardımcı olmak,

e) İndirimler ve kampanyalar hakkında müşteriyi bilgilendirmek,

f) Satış işlemi tamamlandığında müşteriye kasa noktasına kadar eşlik etmek, ürünü kasaya kadar götürmek,

g) Gerektiğinde, satışı yapılan ürünlerin nakit olarak ücretini almak veya kredi kartı ile ücretini tahsil etmek, fatura ya da yazar kasa fişini düzenlemek, müşteriye teslim etmek

h) Ürünün ambalajlanması, paketlenmesi işlemlerini yapmak, yardımcı olmak,

i) Mağaza vitrininde veya reyonundaki çanta, bavul, cüzdanların düzenli olmasını ve görsel standartlara uygun sergilenmesini sağlamak,

j) Ürünlerin fiyat etiketlerini değiştirmek, yeni ürünlere fiyat etiketleri takmak,

k) İade veya değişim talebiyle gelen müşterilerle ilgilenmek veya ilgili yöneticisine yönlendirmek,

l) Satışı yapılan çanta, bavul vb. ürünlerin stok kontrolünü yapmak, azalan ürünlerin temini için sipariş vermek,

m) Satılan ürünlerin kullanımı, temizlemesi, gerektiğinde boyanması, bakımı gibi konularda müşteriyi bilgilendirmek,

n) Müşterinin satın aldığı ürünlerle ilgili, memnuniyet ve şikayetlerini almak, yöneticisine,patronuna iletmek,

o) Mağazada yapılan sayımlara katılmak,

p) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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