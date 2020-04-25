''Çantamda bomba var'' dedi! Tren raylarına gidip oturdu
İstanbul Bakırköy'de Marmaray hattının raylarına oturan bir kişi sırt çantasında bomba olduğunu söyledi. Şüphelinin etrafını çeviren polisler ikna çalışmalarını sürdürüyor.
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25 Nisan 2020 Cumartesi 15:07
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