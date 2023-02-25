Cao Gu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cao Gu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cao Gu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cao Gu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cao Gu 31 Mayıs 1988 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 顾操 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cao Gu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cao Gu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına - tarihinde katılmıştır. Cao Gu'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cao Gu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cao Gu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cao Gu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cao Gu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cao Gu şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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