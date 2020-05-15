Çapa makinesinin altında kalıp, öldü (2)
Denizli'nin Çameli ilçesinde, ağırlık yapmak için üzerine çıktığı traktörün arkasına takılan çapa makinesinden düşüp, altında kalarak ve ağır yaralanan 16 yaşındaki Harun Şakar, tedaviye alındığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde akşam saatlerinde doktorların yaptığı müdahaleye...
HAYATINI KAYBETTİ
Denizli'nin Çameli ilçesinde, ağırlık yapmak için üzerine çıktığı traktörün arkasına takılan çapa makinesinden düşüp, altında kalarak ve ağır yaralanan 16 yaşındaki Harun Şakar, tedaviye alındığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde akşam saatlerinde doktorların yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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Kaynak: DHA
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