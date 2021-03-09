Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Bayrağı Nasıldır?

Yeşil Burun Adaları, Atlas Okyanusu’nda, Senegal ve Moritanya açıklarında bulunan bir Afrika ülkesi. 10 ada ve 8 adacıktan oluşan bir takımadadır. En büyük üç ada Santiago, Santo Antao, Boa Vista'dır. Büyük adalar 50–60 km. uzunluğundadır.

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Başkenti?

“Praia” şehri Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin başkentidir.

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Para Birimi Nedir?

“Yeşil Burun Adaları Eskudosu”Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin para birimidir.

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin telefon alan kodu : + 238

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Yeşil Burun Adaları

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Praia

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Cape Verde

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Praia

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Praia

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Cabo Verde

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Portekizce

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Bayrağı Nasıldır?