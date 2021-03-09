Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı öldüresiye dövdüCape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Bayrağı Nasıldır?Son dakika... Karlov suikastinde mahkeme kararını açıkladı! Ceza yağdıKoronavirüsün çaresi ilaç mı? Molnupiravir herkese umut oldu!SON DAKİKA! Muğla'da TIR'la otomobil çarpıştı: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybettiİbadet ne demek? Genel olarak İslamda ibadetin önemi nedir?İstihaze ne demek? İstihaze kanı nedir?Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bayrağı Nasıldır?Bhutan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bhutan'ın Bayrağı Nasıldır?Benin'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Benin'in Bayrağı Nasıldır?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Bayrağı Nasıldır?

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Bayrağı Nasıldır?

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Cape Verde (Yeşil Burun Adaları) hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Bayrağı Nasıldır?

Yeşil Burun Adaları, Atlas Okyanusu’nda, Senegal ve Moritanya açıklarında bulunan bir Afrika ülkesi. 10 ada ve 8 adacıktan oluşan bir takımadadır. En büyük üç ada Santiago, Santo Antao, Boa Vista'dır. Büyük adalar 50–60 km. uzunluğundadır.

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Başkenti?

“Praia” şehri Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin başkentidir.

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Para Birimi Nedir?

“Yeşil Burun Adaları Eskudosu”Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin para birimidir.

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin telefon alan kodu : + 238

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Bayrağı Nasıldır?

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Yeşil Burun Adaları

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Praia

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Cape Verde

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Praia

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Bayrağı Nasıldır?

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Praia

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Cabo Verde

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Portekizce

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Bayrağı Nasıldır?

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Bayrağı Nasıldır?

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT