Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Yeşil Burun Adaları, Atlas Okyanusu’nda, Senegal ve Moritanya açıklarında bulunan bir Afrika ülkesi. 10 ada ve 8 adacıktan oluşan bir takımadadır. En büyük üç ada Santiago, Santo Antao, Boa Vista'dır. Büyük adalar 50–60 km. uzunluğundadır.

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)491875 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 174. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000063 olduğu görülmektedir.

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Müslüman Nüfus sayısı 1000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin yüz ölçümü 4062 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 4033 km²

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Haritadaki Yeri / Konumu