Huzurevindeki taciz iddiasına soruşturma başlatıldı!84 yaşındaki kadının karnından ameliyatla 20 santimetrelik tümör alındıAhen isminin anlamı nedir, Ahen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika| Lavrov duyurdu! Türkiye, Rusya ve Katar, Suriye için anlaştıAdın isminin anlamı nedir, Adın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Faki isminin anlamı nedir, Faki ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika...Sincar'da Irak ordusu ile PKK arasında çatışmaHaluk Levent ve kızının keyifsiz görüntüleri, "Aramız biraz limoni"Japonların bu besin sayesinde uzun yaşadığı ortaya çıktı! İşte o besinin faydalarıAdim isminin anlamı nedir, Adim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Yeşil Burun Adaları, Atlas Okyanusu’nda, Senegal ve Moritanya açıklarında bulunan bir Afrika ülkesi. 10 ada ve 8 adacıktan oluşan bir takımadadır. En büyük üç ada Santiago, Santo Antao, Boa Vista'dır. Büyük adalar 50–60 km. uzunluğundadır.

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)491875 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 174. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000063 olduğu görülmektedir.

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Müslüman Nüfus sayısı 1000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin yüz ölçümü 4062 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 4033 km²

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Haritadaki Yeri / Konumu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT