Capita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Capita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Capita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Capita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Capita 10 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Angola uyrukludur.Gerçek adı da Osvaldo Pedro Capemba şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Capita Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Foot yapmaktadır. Capita, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Estrela Amadora SAD futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora SAD takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Capita'nin CF Estrela Amadora SAD ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Capita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Capita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Capita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Capita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Trofense

2 Temmuz 2020 yılında LOSC Lille B

11 Eylül 2020 yılında Mouscron

30 Haziran 2021 yılında LOSC Lille B

31 Ocak 2022 yılında Trofense

30 Haziran 2022 yılında LOSC Lille B

23 Ağustos 2022 yılında CF Estrela

Capita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Capita şuan CF Estrela Amadora SAD takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Capita Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Angola takımında 11 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Angola U17 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.