Çapkın güven tazeledi

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde İlçe Ziraat Odası Başkanlık seçimleri gerçekleşti.

Tek bir liste ile gidilen genel kurulda mevcut Başkan Rıza Çapkın" la devam ederken, yönetim kurulu Ramazan Doğan, Mehmet Gedik, Recep Aysan, Ramazan Ilgın, Celal Kabuk ve Satılmış Çarşabalı'dan oluştu.

Yapılan seçimde şuan ki mevcut başkan olan Rıza Çapkın tek seçimle tekrar oda başkanı oldu.

Belediye Seka Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen seçim kuruluna katılanlar arasında ; AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Coşkun Ulutaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Zonguldak Ziraat Odası Şerafettin Albayrak, belde başkanları ve çok sayıda çiftci katıldı.

Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın faaliyet raporunu okuyup, gelir gider hesaplarını ve bilançoları okuyarak seçime geçildi. AK Parti Zonguldak Milletvekili Çolakoğlu, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı konuşmalarının ardından seçime başlandı.

Yapılan seçimle 4 senedir Ziraat Odası Başkanlığı yapan Çapkın, bu seçimle 5'inci yılına başladı.

Kaynak: İHA