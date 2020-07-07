Cardi B. bu kez de ağda yaptırırken Muhteşem Yüzyıl izledi!
ABD'li ünlü yıldız Cardi B bu kez de ağda yaptırırken Muhteşem Yüzyıl izlediği anları paylaştı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Muhteşem Yüzyıl izlediği anlarda sosyal medya hesabından paylaşan Cardi B. yine ilginç bir paylaşımda bulundu. Ünlü rapçi bu kezde ağda yaptırdığı anlarda Muhteşem Yüzyıl izledi.
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07 Temmuz 2020 Salı 11:58
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