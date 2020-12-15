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  3. Cardi B. erotik video ile kocasının doğum gününü kutladı!

Cardi B. erotik video ile kocasının doğum gününü kutladı!

Kocası Offset'in 29. doğum gününe özel sosyal medya hesabından yaptığı erotizm dolu video paylaşımıyla gündeme bomba gibi düşen Cardi B. yine adından söz ettirmeyi başardı. Çektiği video takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum alırken o anlar ise ekranlara böyle yansıdı.

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15 Aralık 2020 Salı 14:35
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