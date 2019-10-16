Cardi B.'nin yüzüğü tüm dünyanın dilinde

ABD’li rapçi Cardi B, Aralık 2018’de kendisine ihanet eden kocası Offset’ten ayrılacağını açıklamıştı. Ancak rapçi kocası bir konserinde sahneden af dileyince şubatta evliliğe devam kararı almışlardı. 1 yaşında bir kızları olan çift, o günden beri aşklarını dolu dizgin yaşıyordu.

4 milyon dolar değerindeki yüzük, büyüklüğü nedeniyle ‘Titanik Elması’ olarak anılıyordu. Yüzüğü görünce şok olan Cardi B yeni hediyesini o sırada kayıtta olan kameraya göstererek “Bunu hak ettim” dedi. Sosyalmedyada “Bu bencillik. O yüzüğe harcanan parayla dünya doyardı” yorumları yapıldı.

Offset, Cardi B’ye 500 bin dolarlık (3 milyon lira) 8 karatlık bir yüzükle evlenme teklif etmişti. Cardi B’nin kolundaki elmas saat ise 35 bin dolar (206 bin lira) değerinde.

Cardi B. ve Offset elbette pahalı hediyeler ve milyonlarca dolar değerindeki mücevherlerle gündeme gelen ilk ünlüler değiller. Ancak gerek yaşam tarzları gerekse bunu oldukça görgüsüzce denebilecek şekilde ortaya koymaları yüzünden tepki topluyor ve sürekli eleştiriliyorlar...