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  3. Caretta caretta ölüsü, 3 gündür sahilden kaldırılmayı bekliyor

Caretta caretta ölüsü, 3 gündür sahilden kaldırılmayı bekliyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 gün önce sahile ölüsü vuran caretta caretta cinsi kaplumbağa kaldırılmayı bekliyor.

Caretta caretta ölüsü, 3 gündür sahilden kaldırılmayı bekliyor

Caretta caretta ölüsü, 3 gündür sahilden kaldırılmayı bekliyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 gün önce sahile ölüsü vuran caretta caretta cinsi kaplumbağa kaldırılmayı bekliyor.

Gazipaşa'da 3 gün önce, yaklaşık 50 kilo civarında caretta caretta cinsi bir kaplumbağa ölüsü Kahyalar sahiline vurdu. Yaklaşık 1 metre boyundaki kaplumbağanın ölüsü sahilde çürümeye terk edildi. Vatandaşlar, kökü koku yayayn kaplumbağanın ölüsünün sahilden kaldırılmasını istedi.

Kaynak: DHA




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